Jongeman vrijgelaten die vier mensen doodreed, maar strafvermindering kreeg door “rijkeluisziekte”

Ethan Couch, die op 16-jarige leeftijd dronken vier mensen doodreed, is opnieuw een vrij man. Hij kreeg maar vier jaar gevangenisstraf, al waren de feiten zwaar. Dat kwam omdat zijn advocaten de rechter ervan konden overtuigen dat de jonge Amerikaan een slachtoffer van “affluenza”: hij was zo rijk en verwend dat hij de gevolgen van zijn daden niet kon overzien.

Op 15 juni 2013 veroorzaakte de rijkeluiszoon Ethan Couch uit Tarrant County, toen zestien jaar, een zwaar auto-ongeluk, nadat hij met vrienden een stevig drankspel had gespeeld. Hij had drie keer zo veel alcohol gedronken als wettelijk toegestaan om te rijden. Bovendien had hij Valium genomen.

Toch stapte hij stomdronken met zeven vrienden in de truck van zijn vader en reed ruim 110 kilometer per uur, waar 65 was toegelaten. Een gehandicapte man kwam om het leven, aangezien hij niet op tijd de straat kon vrijmaken om de wagen te ontwijken. Ook drie omstanders vonden de dood, onder wie een moeder en haar dochter.

Geen les geleerd

Couch kreeg destijds alleen een voorwaardelijke celstraf voor de dodelijke aanrijding in 2013. Maar zijn les had hij nog niet geleerd, integendeel. Er dook immers enkele jaren later een video op waarin de tiener alcohol aan het drinken was, iets wat hem streng was verboden door de rechter. Dat leverde hem een enkel ticketje naar de gevangenis op.

Maar dat was buiten Couch en zijn moeder gerekend: de twee doken onder in Mexico. Dat ze wilden verdwijnen was duidelijk: niet alleen had Ethan zijn blonde haarlokken bruin geverfd, de twee zouden zelfs iets georganiseerd hebben wat veel weg had van een afscheidsfeest. Na enige tijd zijn ze alsnog in de boeien geslagen en uitgeleverd aan de VS.

Toch nog lichte straf wegens “affluenza”

Uiteindelijk moest de jonge amerikaan voor elk slachtoffer 180 dagen naar de cel. Een lichte straf, omdat hij lijdt aan “affluenza”, een samensmelting van affluent (welvaardig) en influenza (griep). In mensentaal wordt die - niet erkende - aandoening de “rijkeluisziekte” genoemd. De idee erachter is dat de personen die er aan lijden tijdens hun jeugd overdreven verwend zijn door hun ouders en nooit in de problemen kwamen omdat hun ouders alle problemen afkochten met geld.

Maandag is Couch dan ook opnieuw vrijgekomen. Volgens zijn advocaten heeft hij nu wel “oprecht spijt van de verschrikkelijke consequenties”. De komende zes jaar moet hij zich ter beschikking van het gerecht houden. Hij zal een enkelband krijgen en moet elke avond om negen uur thuis zijn. Bovendien zal hij geregeld moeten terugkeren naar de rechtbank voor drugstests.

Zijn rijkeluisleven zal er echter heel anders uitzien, nu hij vrij is. Zijn moeder Tanya zit immers in de gevangenis voor het witwassen van geld en voor hun vlucht naar Mexico. De vader van Couch is in 2016 dan weer veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk voor identiteitsfraude en heeft zich teruggetrokken uit het publieke leven.