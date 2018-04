Ouders radeloos: “Onze grootste nachtmerrie komt uit: tweelingdochters moeten naar aparte scholen”

Beringen -

Het digitaal aanmeldingssysteem om schoolkinderen in Beringen in te schrijven in hun voorkeurschool zorgt voor nog meer problemen. Afgelopen weekend raakte al bekend dat 14 kleuters in geen enkele van hun vijf voorkeurscholen terecht kunnen. Nu blijkt dat door een kronkel in het systeem de tweelingzusjes Tess en Lily (2) uit Paal volgend schooljaar niet in dezelfde kleuterschool zitten. “Tess en Lily zullen in september moeten starten in twee aparte schooltjes die vier kilometer uit elkaar liggen”, zegt hun moeder Sophie Vleminckx. “Dat is een ramp.”