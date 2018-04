Baby dood teruggevonden na ontvoering door aap

In Talabasta, een dorpje in het oosten van India, werd het levenloze lichaampje van een baby teruggevonden in een waterput. Opvallend is dat de baby door een aap werd gekidnapt, nadat het dier in de slaapkamer van de moeder binnenraakte. India kampt al langer met een apenpopulatie die steeds agressiever wordt en zich niet gemakkelijk laat wegjagen door mensen.

“De baby sliep naast zijn moeder toen de aap hem ontvoerde”, zei een lokale politieagent. “De moeder begon meteen te roepen, maar het beest vluchtte weg met de baby en verdween uit haar zicht.” Er werd meteen een grootschalige zoektocht gestart: tientallen politieagenten en boswachters kregen hulp van zo’n 2000 inwoners. Uiteindelijk werd het levenloze lichaampje van de 15 dagen oude baby teruggevonden in een put.

Vermoedelijk verloor de aap het kindje onderweg en viel het zo in de waterput. Uit de autopsie bleek dat het kind bezweek aan verstikking veroorzaakt door verdrinking. “Er waren geen tekenen van een dodelijk letsel, de aap liet het kind allicht in de put vallen,” klonk het in het verslag.

Groeiende overlast

Apen zijn al langer een groeiend probleem in India en de streek waar de baby woonde. Ze zorgen steeds vaker voor grote hinder en overlast. Een jaar geleden werden scholen gesloten in de wijk Kendrapada, in de oostelijke regio Odisha, omdat apen er bleven aanvallen. Een werknemer overleed zelfs aan een hoofdletsel nadat een aap hem besprong vanuit een boom.

Hoewel de dieren vereerd worden in de Hindoegemeenschap, eisen heel wat lokale gemeenschappen drastische maatregelen. Ze willen dat de overheid het groeiende probleem aanpakt, vooraleer de apen nog meer tuinen, kantoren, scholen en daken teisteren en plunderen. Voorstanders van de apen wijzen dan weer op de verstedelijking van hun natuurlijke habitat.