Voor het eerst meer moorden en verkrachtingen in Londen dan New York

Trieste primeur voor Londen. Zowel in februari als in maart zijn meer mensen vermoord in de Engelse hoofdstad dan in New York. Opvallend: veel slachtoffers in Londen zijn tieners en sterven op straat. Scotland Yard zoekt de daders en een verklaring.

Maandagavond om 21.45 uur kwam bij de Londense politie een noodoproep binnen. In de wijk Tottenham lag een 17-jarig meisje bloedend op straat. De tiener had zware schotwonden in de buik. De politie vermoedde dat ze was terechtgekomen in een afrekening tussen twee rivaliserende drugsbendes.

Foto: BELGAIMAGE

De politie en medische diensten trachtten het meisje te redden, toen een nieuwe oproep binnenkwam. Twee kilometer verder in de wijk Walthmanstow lag een 17-jarige jongen met messteken op het voetpad. Onderweg daar naartoe nóg een oproep: in dezelfde wijk was een 16-jarige jongen neergeschoten.

Toen de hulpdiensten in Walthamstow arriveerden, kregen ze bericht van hun collega’s in Tottenham: het 16-jarige meisje was ter plekke overleden. De collega’s in Walthamstow hadden meer geluk. Hun slachtoffers konden naar het ziekenhuis worden overgebracht. Daar vechten ze nog voor hun leven.

Dertig seconden

Zondag was ook al een gitzwarte dag voor de politie van Londen. Toen kwam ook alle hulp te laat voor de slachtoffers in een meeneemrestaurant. Daar was een bende van zeven jongens binnengevallen. Allemaal met een hoodie aan en de kap diep tot boven hun ogen getrokken. Ze hadden messen bij en vielen een 16-jarige jongen aan die net stond af te rekenen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze dertig seconden lang inhakten op hun slachtoffer en dan wegrenden. Ondertussen zijn al drie van de zeven aanvallers opgepakt. De politie zoekt nog naar de leider van de bende.

Foto: AP

Twee dagen eerder: in de wijk Plumstead wordt een 23-jarige man doodgestoken. Twee dagen daarvoor: een 25-jarige man wordt doodgeschoten. In maart zijn in totaal 22 mensen vermoord in Londen. De maand voordien waren dat er 15. De Londense politie vergelijkt het geweld in haar stad altijd met New York. Beiden zijn wereldsteden, met elk 8 miljoen inwoners. In New York zijn in februari 14 mensen vermoord en in maart 21. Telkens één minder dan in Londen.

Meer inbraken, overvallen en verkrachtingen

Londen moordt niet alleen meer dan New York, het gevaar op inbraken ligt er zelfs zesmaal hoger. Londen heeft ook driemaal meer verkrachtingen en het gevaar dat je er op straat wordt overvallen ligt anderhalve keer hoger. Verbijsterende cijfers waar Scotland Yard voorlopig geen verklaring voor heeft.