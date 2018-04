Deze namen van Belgische frituren zal je niet snel vergeten

Tessenderlo / Schoten / Gent / Erpe-Mere / Mere - Vlaanderen telt veel frituren, heel veel frituren. Maar liefst 2.943 om precies te zijn. In elke gemeente vind je wel een frituur ’t Hoekske of een frituur Onder den Toren. Toch hebben sommige eigenaars een iets apartere naam gegeven aan hun zaak. Wij kozen er enkele opvallende uit.

Némamé - Tessenderlo

Némamé. Het klinkt misschien een beetje exotisch, maar eigenlijk is het veel simpeler dan dat. Lees de naam traag en in het dialect krijg je “neem maar mee” te horen.

“Die samentrekking van drie woorden vonden we wel grappig”, vertelt Eric Saliën. “Mijn schoonzus is er op gekomen en ik was meteen tevreden. We wilden iets originelers en het past ook goed bij ons concept om frietjes af te halen. Sommige mensen snappen het wel niet helemaal… Als je de accentjes vergeet mee te lezen, dan klinkt het nogal vreemd natuurlijk.”

Mac Snack - Schoten

Mac Snack is het resultaat van een lange brainstorm. “We hadden ’s nachts een lijstje gemaakt van allemaal namen, maar deze bekte echt heel goed”, vertelt Mieke Sinnaeve. Ook zaakvoerder Ivan Cuypers was fan. Maar de kinderen mochten uiteindelijk beslissen. “Zij konden het goed onthouden. Dan weet je dat andere mensen dat ook zeker zullen doen”, klinkt het.

De naam dekt bovendien de lading van de eetgelegenheid goed. “Ons concept is een ontmoeting tussen de Belgische frietcultuur en de internationale fastfood, dus heel wat meer dan een frituur. En dat straalt onze naam natuurlijk ook uit.”

Fritadel - Gent

Ver hoef je het idee achter de naam Fritadel niet te zoeken. Het is immers gewoon een goed gevonden samentrekking van twee woorden: frituur en citadel.

“De frituur ligt vlak bij het Citadelpark in Gent”, zegt de nieuwe uitbaatster Ann Vereecken. “Wij vonden het een heel leuke en duidelijke woordspeling. Ook onze klanten hebben het meteen door. Daardoor krijgen we er wel vaker leuke reacties op!”

Friet Toetswiet - Mere

Bij Danny Van Steenberge en Stefanie Claus kwam de inspiratie tijdens een bezoek aan de stad Gent. Op de Korenmarkt bleven ze even staan bij een taverne met de naam ‘Toetswiet’. “Ik ben daar jarenlang politie-inspecteur geweest. Het viel me op hoe leuk de naam van dat restaurant bij een frituur zou passen”, vertelt Danny.

De Vlaamse versie van het Franse ‘tout de suite’, wat ‘onmiddellijk’ betekent, paste bovendien perfect bij de snelheid van hun frituur. “Ondertussen is de term echt ingeburgerd. “We gaan een toetswietje doen”, zeggen ze dan.”

En dat niet alleen. Wie Toetswiet zegt in Mere, heeft het ook meteen over de speciale friet die de zaak aanbiedt. “Een Toetswiet? Dat zijn frietjes met satékruiden, spaghettisaus, gemalen kaas en tartaar. Voor zo’n Toetswiet rijden ze van ver naar hier. Onze naam is een echt begrip geworden.”

