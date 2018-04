Man overlijdt nadat jonge moeder en dochtertje op hem terechtkomen na val uit raam in voorstad Parijs

In Pantin, een voorstad van Parijs, is een 60-jarige man overleden nadat een vrouw (27) en haar dochtertje op hem terechtkwamen. De vrouw is vermoedelijk met haar 2-jarig kindje uit een raam van een appartementsgebouw gesprongen, maar de specifieke toedracht is nog onduidelijk. Moeder en dochter liggen in coma.