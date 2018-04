Witte Huis haalt uit na duik Wall Street: “China verstoort de internationale markten”

Het Witte Huis heeft China er maandag van beschuldigd dat het “de internationale markten verstoort” met de douaneheffingen van Peking op 128 producten uit de Verenigde Staten. Die producten, waaronder varkensvlees en stalen buizen, zijn goed voor 3 miljard dollar.

“In plaats van zich te richten op eerlijk verhandelde exportproducten uit de VS moet China zijn oneerlijke handelspraktijken stoppen. Die beschadigen de nationale veiligheid van de VS en verstoren de internationale markten”, zei adjunct-woordvoerder Lindsay Walters in een persbericht.

China zegt dat de heffingen “de verliezen moeten goedmaken” van de invoerheffingen die de VS vorige maand invoerde. “Die hebben onze belangen serieus beschadigd”, klonk het.

Wall Street zonk maandag in het rood. Beleggers zijn bevreesd voor een mogelijke handelsoorlog tussen de twee economische reuzen.