Verkrachters in India vernederd en geslagen op straat

Een paar vrouwen hebben het heft in eigen handen genomen nadat ze hoorden dat twee mannen een 17-jarig meisje zou verkracht hebben. De dames vernederden de verkrachters, die helemaal naakt waren, voor een volle straat terwijl ze op de politie wachtten.

Even terug in de tijd. Het slachtoffer, een 17-jarig meisje uit het Indische Yingkiong, sprak met een van de mannen af nadat ze hem had leren kennen via sociale media. Voor ze het wist werd ze verkracht door hem én drie andere vrienden. Daarna werd ze gedropt bij de voordeur van haar ouders, die meteen de politie belden. Maar terwijl de agenten onderweg waren, werden de twee mannen al serieus op de rooster gelegd door een paar vrouwen uit de buurt. Ze wisten de mannen te overmeesteren en kleedden hen uit, om hen daarna te slaan en te vernederen.

De politie is momenteel nog op zoek naar de andere twee mannen die bij de verkrachting aanwezig waren.

Vorige week was er al een gelijkaardige situatie in India waarbij verkrachters te kijk werden gezet op straat. Maar toen was het de politie die ervoor zorgde dat de mannen een straf kregen.