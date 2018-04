Gemeenten krijgen 9 miljoen van Vlaanderen in strijd tegen asbest

De Vlaamse regering wil Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij maken. Een flink werk, want de levensgevaarlijke bouwstof is overal. Daarom geeft de Vlaamse regering gemeenten 9 miljoen extra om hen te steunen bij de dure verwijdering van het goedje uit hun gebouwen. “Een stap in de goede richting, maar de maatregel is onvoldoende”, zegt Christof Delatter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in De Morgen.

Asbest is een mineraal dat vooral in de jaren 60 en 70 uiterst populair was in ons land. De bouwstof was onverwoestbaar, niet brandbaar, prima isolerend en - niet onbelangrijk voor bedrijven die ermee werkten - goedkoop. Je vindt asbest dan ook in een massa gebouwen in ons land, bijvoorbeeld in de typische golfplaten die vaak op daken gebruikt worden.

Keerzijde van de medaille: uit onderzoek bleek al decennia geleden dat asbest uiterst schadelijk is voor mensen die ermee in aanraking komen. In gebonden vorm is er geen gevaar, maar als de deeltjes vrij rondvliegen - bijvoorbeeld wanneer een golfplaat breekt - veroorzaakt de stof kanker bij wie het inademt en eist zo levens.

Verwijderen is duur

Het lijkt absurd dat er ondanks de bewijzen van het gevaar ervan nog asbest aanwezig is in gebouwen in ons land. De reden daarvoor ligt bij de verwijdering van het goedje, die door de vele veiligheidsmaatregelen al snel erg duur wordt. Zo moet ze bijvoorbeeld gedaan worden door gespecialiseerde firma’s, die hun personeel extra moeten beschermen.

Hoe aanwezig asbest nog steeds is in ons land, werd de voorbije maanden meermaals duidelijk wanneer bekend raakte dat de stof bijvoorbeeld in tal van scholen nog aanwezig is. Dat werd nog eens duidelijk in de Vlaams-Brabantse gemeente Glabbeek, waar asbest werd aangetroffen in negen loodsen op het oude militaire domein.

Daar zou nu verandering in kunnen komen. De Vlaamse regering heeft immers beslist om 9 miljoen euro te geven aan gemeenten voor de verwijdering van asbest in hun gebouwen. “De nieuwe Vlaamse subsidies voor asbestverwijdering zijn in onze kleine gemeente meer dan welkom”, zegt de Glabbeekse burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Want alleen al het asbestvrij maken van onze loodsen kost meer dan 300.000 euro en in deze prijs zit nog niet de vernieuwing van de daken en de loodsen. Ik verwacht dat we ruim 50.000 euro Vlaamse subsidies voor ons asbestafbouwproject naar Glabbeek kunnen halen.”

“Niet genoeg”

Christof Delatter van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), die gespecialiseerd is in de asbestproblematiek, juicht de subsidie van de Vlaamse regering toe. “Asbest zit zowat overal”, zegt hij in De Morgen. “We zitten met een erg zware erfenis. Een aantal niet-dringende renovaties wordt uitgesteld door gemeentebesturen omdat het opruimen van asbest extra kosten oplevert. Het verwijderen is bovendien een dubbele kost. Naast bijvoorbeeld het verwijderen van golfplaten op een gebouw, moet er ook een nieuw dak komen.”

Maar de subsidie is niet zaligmakend, aldus Delatter. “Een financiële prikkel kan de gemeenten wel in gang zetten om proactief te handelen. Dit is een goede eerste stap, maar de maatregel op zich is onvoldoende.”

Asbestvrij

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) geeft dat toe. Er komt een veel uitgebreider plan tegen de zomer, met als doel Vlaanderen asbestvrij maken tegen 2040. “Daarmee zullen we een duidelijk signaal geven dat we sneller werk willen maken van de verwijdering van asbest”, klinkt het.