Hoe Nederlandse winnaar van Ronde van Vlaanderen bijna nog werd gedwarsboomd door protesterende landgenoten

Oudenaarde - Nikki Terpstra mocht zich zondag als winnaar van de Ronde van Vlaanderen kronen. Landgenoten van de wielrenner probeerden echter roet in het eten te gooien. Nederlandse dierenactivisten wilden namelijk de wielerwedstrijd stilleggen. De politie kon dat net op tijd verhinderen.

Activisten van de Nederlandse stichting ‘Konijn in Nood’ wilden de Ronde van Vlaanderen zondag kort voor de aankomst in Oudenaarde saboteren. Op een brug over de Schelde hadden de actievoerders kettingen aan beide relingen vastgemaakt, die zij met elkaar wilden verbinden. Het was bovendien de bedoeling dat enkele van hen in het midden van de brug werden vastgeketend. Dat meldt VRT NWS.

Zover kwam het echter niet. Amper een kwartier voordat de wedstrijdleider -en uiteindelijke winnaar- Nikki Terpstra de plek moest passeren brachten supporters de politie op de hoogte. Agenten wisten de plannen de verijdelen en sloegen negen activisten in de boeien.

Lidl

De actie was gericht tegen Lidl, hoofdsponsor van Flanders Classics. Volgens ‘Konijn in Nood’ liggen bij de warenhuisketen al jaren konijnen in de schappen die op erbarmelijke omstandigheden worden gekweekt.

Vechtpartijen

De Ronde van Vlaanderen werd dit jaar ook ontsierd door vechtpartijen op de Kwaremont. De burgemeester kijkt wat er tegen dergelijke onlusten kan worden gedaan.