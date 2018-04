Gelukkig voor Play-off 2 zijn er de vurige supporters van Royal Antwerp FC (anders zou het een dooie boel zijn)

De eerste speeldag in de play-offs in de Jupiler Pro League zit erop. In Play-off 1 was Club Brugge meteen de grote winnaar, in Play-off 2 was dat ondanks het gelijkspel tegen KV Oostende met voorsprong Antwerp.

De reden daarvoor is vrij simpel: de fans van de Great Old. Het Bosuilstadion, goed voor een capaciteit van 12.975 zitjes, zat niet volledig vol voor de komst van KV Oostende maar er kwamen toch 9.000 toeschouwers opdagen voor de wedstrijd die uiteindelijk eindigde op 3-3. Goed voor een bezettingsgraad van 69 procent.

In vier van de vijf andere wedstrijden waren nog geen 40 procent van de zitjes gevuld, met Het Lisp van het getergde Lierse als dieptepunt met amper 10 procent. De bezetting bij de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Waasland-Beveren viel met 53 procent best goed mee, waardoor het gemiddelde wordt opgetrokken tot bijna 44 procent. Als we Antwerp uit de berekening laten, valt de bezettingsgraad voor de eerste speeldag in Play-off 2 echter terug tot een magere 36,4 procent.

Deze cijfers verbleken in vergelijking met Play-off 1. Het Jan Breydelstadion zat zo goed als vol voor de wedstrijd tussen Club Brugge en Genk, terwijl ook relatief veel supporters van Anderlecht kwamen opdagen voor het treffen tussen paars-wit en AA Gent. De bezettingsgraad van Standard viel in vergelijking met Club en Anderlecht wat tegen, maar algemeen gezien waren de zitjes in Play-off 1 voor 89 procent gevuld. In Brugge zaten zelfs meer voetbalfans dan in heel Play-off 2 samen.

Overzicht supportersaantallen Play-off 2 (en bezettingsgraad):

Antwerp - KV Oostende 9.000 (69%)

KV Kortrijk - Waasland-Beveren 5.026 (53%)

Zulte Waregem - OH Leuven 4.500 (37%)

Lokeren - STVV 3.462 (29%)

Eupen - Beerschot Wilrijk 2.088 (26%)

Lierse - Moeskroen 1.401 (10%)

Totaal = 25.477 | Maximum = 58.246 | Bezettingsgraad = 43,7%

Totaal zonder Antwerp = 16.477 | Maximum = 45.271 | Bezettingsgraad = 36,4%

Overzicht supportersaantallen Play-off 1 (en bezettingsgraad):

Club Brugge - Genk 27.594 (97%)

Standard - Charleroi 22.031 (80%)

Anderlecht - AA Gent 19.500 (91%)

Totaal = 69.125 | Maximum = 77.585 | Bezettingsgraad = 89,1%