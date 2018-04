Club Brugge kan over minder dan drie weken al kampioen zijn als alles voor hen meezit

Club Brugge lijkt na amper één match in Play-Off 1 dan wel op weg naar de titel, de fans zullen toch nog stevig wat geduld moeten oefenen vooraleer het feest kan worden ingezet. Dat kan ten vroegste op zondag 22 april, maar daarvoor moet werkelijk àlles meezitten voor blauw-zwart - inclusief een eerste Brugse zege op het veld van Anderlecht in twintig jaar.

We willen hier niet gezegd hebben dat de titel al binnen is voor Club Brugge, maar de negen punten voorsprong op eerste achtervolgers AA Gent en Anderlecht doen toch het beste verhopen voor de troepen van trainer Ivan Leko. Bovendien kijkt Club Brugge de komende weken uitgerekend die twee clubs in de ogen in een poging de deur helemaal dicht te doen.

Blauw-zwart kan ten vroegste over achttien dagen, op zondag 22 april, thuis tegen Standard kampioen spelen. Daarvoor moeten de Bruggelingen de komende wedstrijden wel twaalf op twaalf pakken en dus gaan winnen op het veld van AA Gent én dat van Anderlecht. Een Brugse zege in het Constant Vanden Stockstadion is al twintig jaar geleden. Daarna speelt Club Brugge thuis tegen Charleroi en Standard. Als het die vier matchen wint, zal het elke tegenstander in Play-Off 1 geklopt hebben en 49 punten tellen.

Concurrentie moet wel meewerken

Vier Brugse zeges volstaan echter niet. Ook de concurrentie moet wat meewerken. AA Gent, Racing Genk en Standard mogen na vijf speeldagen de kaap van 34 punten nog niet gerond hebben. Anderlecht en Charleroi hebben 35 punten nodig om een historisch vroeg titelfeest te verstoren.

AA Gent moet dus nog twee keer punten laten liggen in de drie wedstrijden die het speelt na de verliesmatch tegen Club Brugge. Anderlecht mag in diezelfde periode niet meer dan zes op negen pakken, Charleroi en Standard niet meer dan zeven op negen en Racing Genk geen twaalf op twaalf. Gebeurt dat wel, dan zullen de Bruggelingen toch nog een weekje moeten wachten met vieren.

De vroegste kampioen sinds de invoering van de play-offs is nog steeds Anderlecht, dat in het seizoen 2009/2010 al na zes speeldagen in Play-Off 1 mocht vieren. Dat deed het toen in stijl, met een 1-2 zege op het veld van… Club Brugge. Na afloop van de nacompetitie telde paars-wit maar liefst achttien punten voorsprong op nummer twee AA Gent.