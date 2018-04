Ze staan gelijk in de stand, maar toch moet AA Gent negen en Anderlecht tien punten inhalen op Club Brugge

AA Gent en Anderlecht staan allebei op negen punten van Club Brugge in de stand. Toch moet AA Gent nog negen punten en Anderlecht tien punten goedmaken op blauw-zwart, willen zij nog kampioen worden. Hoe kan dat?

De verklaring hiervoor is de puntentelling van de voetbalbond bij een gelijk aantal punten. In eerste instantie wordt immers gekeken naar het halve punt extra dat sommige teams gekregen hebben bij de afronding van hun puntentotaal na afloop van de reguliere competitie. Anderlecht en Club Brugge eindigden elk met een oneven aantal punten en zagen hun puntenaantal dus naar boven afgerond. AA Gent eindigde op een even aantal punten en had dat voordeel niet.

Om dat te compenseren, wordt AA Gent als eerste geklasseerd bij een gelijk puntenaantal met Anderlecht, Club Brugge of Charleroi, dat de competitie ook afsloot met oneven punten. Wil AA Gent nog kampioen worden, volstaat het dus voor de Buffalo’s om met een gelijk puntenaantal te eindigen als Club Brugge.

Anderlecht in het nadeel bij gelijke stand

Dat ligt anders voor Anderlecht. Omdat paars-wit net zoals Club Brugge na afloop van de reguliere competitie zijn puntentotaal naar boven afgerond zag, zou bij een gelijke stand tussen Club Brugge en Anderlecht gekeken worden naar de positie na afloop van de reguliere competitie. En hierbij is Club Brugge, dat de reguliere competitie als leider afsloot, in het voordeel.

Voor Anderlecht volstaat het dus niet om met gelijke punten te eindigen, paars-wit moét meer punten halen dan Club Brugge voor een 35ste Brusselse titel. En dus moet Anderlecht tien punten inhalen op blauw-zwart, één puntje meer dan AA Gent.