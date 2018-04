14-jarige Nederlander opgepakt voor mishandeling van twee holebi’s

Een 14-jarige Nederlander is opgepakt voor zijn bijdrage bij de mishandeling van twee holebimannen afgelopen weekend. Zij werden allebei in de val gelokt via de datingapp Grindr, het Tinder-alternatief voor holebi’s.

Beide incidenten speelden zich afgelopen weekend af in het Nederlandse Dordrecht. Het eerste gebeurde in de nacht van vrijdag. Een 28-jarige man had in de stad een afspraakje gemaakt via Grindr. Toen hij op de afgesproken parking bij een voetbalclub aankwam, trof hij de man aan die hij had leren kennen via de app.

Die riep “Dit is ‘m”, waarop plots zestien personen uit de bosjes kwamen en hem mishandelden. Hij raakte gewond aan zijn gezicht en verloor het bewustzijn nadat hij op zijn achterhoofd was gevallen. Uiteindelijk vluchtte hij de kantine van de plaatselijke voetbalclub binnen en ontsnapte zo aan nog meer leed.

Op zaterdag vond in dezelfde stad een tweede homoseksueel in de val gelokt via dezelfde methode. Hij kon ternauwernood aan zijn belagers ontsnappen.

De politie heeft maandagavond een 14-jarige jongen opgepakt die deel uitmaakt van een grotere groep, meldt de politie op Twitter. “Het onderzoek zit nog in de beginfase. Alle facetten, zo ook de totstandkoming van de contacten en de inhoud daarvan, maken deel uit van het onderzoek”, aldus de politie, die lijkt uit te gaan van meerdere arrestaties in de komende uren, dagen en weken.