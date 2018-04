Burgemeester kondigt duizenden nieuwe banen aan: “1 april”

Een Franse burgemeester is door het stof gegaan vanwege een misplaatste 1 aprilgrap. Caroline Cayeux kondigde aan dat IKEA zich zou gaan vestigen in haar gemeente, goed voor een slordige 4.000 banen. Daar bleek achteraf echter niets van waar te zijn.

Cayeux, burgmeester van het Noord-Franse Beauvais, kondigde op Twitter de komst van de Zweedse meubelgigant aan. “Geweldig nieuws voor Beauvais en de werkgelegenheid”, klonk het. “Het is het resultaat van een lange strijd met andere Noord-Franse steden.” De bouw van een IKEA zou goed zijn voor 4.000 banen, meldt de BBC.

IKEA s’installera bientôt à #Beauvais dans la zone Novaparc! C’est une excellente nouvelle pour le dynamisme et l’emploi à Beauvais et dans le Beauvaisis! C’est l’aboutissement d’une longue lutte avec d’autres villes du Nord de la France! Je me suis battue et je m’en félicite! pic.twitter.com/NRSgViPZy1 — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) 1 april 2018

Enkele uren later liet de burgermoeder eveneens op Twitter weten dat het slechts om een 1 aprilgrap ging. Daar kon een groot deel van de 54.000 inwoners van Beauvais niet om lachen.

Communicatiefout

Cayeux bood later haar excuses aan voor de ‘grap’. “Ik heb er spijt van. Het was bedoeld als een hint naar wat ik graag zou zien gebeuren in Beauvais”, meldt Le Parisien. Ze noemt het verder een “communicatiefout”.

Op sociale media pakten inwoners de burgemeester terug. “We zullen allemaal weer op je stemmen bij de volgende verkiezing… 1 april.”