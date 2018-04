Klanten kwaad door zware IT-problemen bij Argenta: “Al vijf dagen niks kunnen doen”

Argenta kampt dinsdag met zware IT-problemen. De app ligt plat en sommige rekeninghouders konden geen geld afhalen of in de winkel betalen omdat hun loon nog niet verwerkt was.

Argenta voerde afgelopen weekend een grote update van hun digitale bankplatform door. Tot zondagavond konden klanten daardoor de mobiele diensten niet gebruiken en dus de rekeningen niet inzien of overschrijvingen doen. Geld afhalen en betalen in de winkel ging op dat moment in principe wel.

Maandagavond leek de update succesvol doorgevoerd, maar omdat dinsdagochtend heel wat mensen de app wilden raadplegen raakte het systeem overbelast. Daarnaast bleken heel wat klanten niet meer met hun bankkaart te kunnen betalen of geld af te halen. Dat was mogelijk doordat de lonen die op 1 april zouden moeten zijn gestort, nog niet verwerkt waren. Sommige mensen stonden daardoor in het rood.

Dat een bank van donderdagavond tot zondagavond haar internetdiensten volledig onbeschikbaar maakt is al schandalig, maar dat dit na 5 dagen nog steeds niet in orde is is gewoon prehistorisch. Schandalig dit! @argenta #argenta — Seppe Hazenbosch (@seppeh) 3 april 2018

Inmiddels zijn de problemen verholpen, meldt Argenta in een persbericht. De lonen zijn verwerkt, maar de app is nog offline.

Naam van overleden partner

Er is nog één “aandachtspunt” over, klinkt het: zo’n 850 klanten die maandagavond de app openden zagen plots de naam van een overleden partner of ex-partner in plaats van de huidige partner staan bij de rekening. “Ook al is dit erg vervelend, houdt dit geen operationeel risico in: enkel de vermelding van de naam is fout, de vorige partner heeft echter nooit toegang gehad tot de rekening.”

Het probleem “wordt zo snel mogelijk rechtgezet”, belooft Argenta. “De betrokken klanten worden door hun kantoorhouder op de hoogte gebracht.”