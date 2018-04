Twee Belgische toeristen naar het ziekenhuis nadat ze in barst van Argentijnse gletsjer vallen

Twee Belgische toeristen en een Fransman zijn door de hulpdiensten gered nadat ze tijdens het bergbeklimmen ten val kwamen. Volgens lokale media zijn de drie in een barst in een gletsjer gevallen. Eén van de Belgische toeristen was onderkoeld en had een letsel aan zijn bovenlichaam.

Het ongeval deed zich voor in op een gletsjer in het Vicinguerragebeid, nabij het Lago Témpanos in Argentinië. Kort voor de middag (lokale tijd) raakten de drie toeristen, twee Belgen en een Fransman, in de problemen. Om nog onduidelijke redenen kwamen ze alle drie ten val. Ze tuimelden in een barst in de gletsjer en zaten daar een tijdlang vast. Eén van de Belgen raakte onderkoeld en liep een letsel aan het bovenlichaam op.

Eens bevrijd door de reddingsdiensten konden de drie mannen samen met de reddingswerkers afdalen. Even werd overwogen om een helikopter in te schakelen, maar door het slechte weer moesten de mannen te voet verder.

Omstreeks acht uur ’s avonds stonden ze samen met de reddingswerkers terug aan de voet van de gletsjer. De drie toeristen werden naar het ziekenhuis gevoerd.