Arbeider komt om bij werkongeval

Bij het bedrijf Technimetal in Marchienne-au-Pont (Charleroi) is dinsdagochtend een arbeider om het leven gekomen bij een werkongeval. Een metalen plaat viel omlaag op twee arbeiders. De andere arbeider is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het arbeidsauditoraat en de controlediensten voor welzijn op het werk zijn ter plaatse gekomen.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie en installatie van metalen poorten.

Volgens de arbeidsauditeur van Henegouwen, Charles-Eric Clesse, waren de twee arbeiders een metalen dak aan het demonteren, toen een plaat op hen viel. Een van de slachtoffers was op slag dood. Zijn collega raakte gewond aan de handen en de onderste ledematen en is naar het ziekenhuis overgebracht. Hij zou niet in levensgevaar verkeren.