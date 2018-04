Waarom deze vrouwelijke coach een pionier is voor het voetbal wereldwijd

De FIFA erkent haar als de allereerste vrouw die een mannenteam in de Arabische wereld coacht, kortom: Salma al-Majidi is een pionier in het voetbal. Hoewel de 27-jarige vrouw (voorlopig tevergeefs) blijft dromen van een eigen nationale vrouwenploeg in Soedan, doet ze vandaag wat nog niemand haar ooit voordeed.

Voetballen is in het islamitische Soedan niet bij wet verboden voor vrouwen, maar toch staat het in de schaduw en worden geen toernooien georganiseerd laat staan clubs opgericht. Ondanks die beperkingen vond Salma al-Majidi toch een manier die het mogelijk maakte om haar favoriete sport op professionele wijze uit te oefenen: ze werd voetbalcoach. Van een mannenploeg. Het was dan ook de enige manier. Maar evident is dat niet, in een uiterst streng land.

“Waarom voetbal? Omdat het mijn eerste en laatste liefde is”, zegt Majidi. De 27-jarige Soedanese voetbalfan is gekleed in sportuitrusting én een zwarte hoofddoek. “Ik werd coach omdat er in Soedan nog steeds geen ruimte is voor vrouwenvoetbal.”

Foto: AFP

Van assistent tot volleerd (zuster) coach

De dochter van een gepensioneerde politieagent was 16 toen ze verliefd werd op de sport die zowat heel de Arabische regio domineert. Ze zag hoe haar jongere broer gecoacht werd in het schoolteam en raakte al snel gefascineerd door de instructies van de trainer. Ze lette op zijn bewegingen en hield nauwlettend in de gaten waar hij de markeerkegels plaatste tijdens de trainingen.

“Aan het einde van elke sessie besprak ik met hem de technieken die hij gebruikte om de jongens te coachen,” vertelt Majidi aan AFP terwijl ze haar eigen spelers van de Al-Ahly Al-Gadaref-club leidt tijdens een training in de stad Gadaref, ten oosten van Khartoum. “Hij vond dat ik een talent had voor coaching en gaf me de kans om met hem samen te werken.”

Het duurde niet lang vooraleer ze de jongere teams zélf mocht trainen. Maar vanzelfsprekend was dat niet. Er rezen veel vragen: begreep ze voetbal wel en had ze wel genoeg vaardigheden om mannen te coachen? Maar die twijfels werden de kop ingedrukt, vertelt Majidi nog op een zachte maar zelfzekere toon. Door haar team wordt ze nu liefkozend ‘de zustercoach’ genoemd.

Foto: AFP

Erkenning van FIFA

Soedan trad in 1948 toe tot de FIFA en richtte samen met Egypte, Ethiopië en Zuid-Afrika de Confederation of African Football (CAF) op. Maar het voetbalspel voor dames werd nooit echt gepromoot noch gesteund. Zeker toen het land in 1983 de islamitische sharia aannam, zes jaar nadat president Omar al-Bashir de macht greep in een door de islam gesteunde staatsgreep, bleek het een moeilijke opgave om als meisje of vrouw aan het voetballen te gaan. En dat terwijl de sport uiterst populair is in de regio en er op elke hoek van de straat wordt gevoetbald. Het is dan ook niet wettelijk verboden voor vrouwen om de sport te beoefenen, maar in de praktijk is de samenleving te conservatief en durven ze het amper te doen in het openbaar.

Maar toen was er Majidi. Haar droom blijft, ondanks de beperkingen, dezelfde: ze wil een internationaal vrouwenelftal coachen. “En ik ben vastbesloten om te slagen.” BBC plaatste haar in 2015 in de lijst van “de 100 meest inspirerende vrouwen” en de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) erkent Majidi als de allereerste Arabische (en Soedanese) vrouw die een mannenteam in de Arabische wereld coacht.

Ondertussen trainde Majidi al de Soedanese second league herenclubs van Al-Nasr, Al-Nahda, Nile Halfa en Al-Mourada. Die laatste twee haalden zelfs de lokale competities onder haar coaching. Ze heeft momenteel de Afrikaanse ‘B’-badge in coaching, wat betekent dat ze elk eerste divisieteam over het hele continent mag en kan trainen.

De enige andere vrouw die erkenning heeft gekregen in de voetbalwereld van Soedan, was Mounira Ramadan. Niet als coach, wel als scheidsrechter in de jaren ‘70.

Foto: AFP

‘Kids of Salma’

“Soedan is een gemeenschap van stammen en sommige stammen geloven dat de rol van een vrouw beperkt is tot haar huis,” legt Majidi nog uit over haar moeilijke weg doorheen het voetballandschap. Hoewel ze zelf is opgeleid tot universiteitsmedewerker in boekhouding en management, fulltime als coach werkt én evenveel betaald krijgt als haar mannelijke collega’s, zien veel andere vrouwen zich beperkt tot het huishouden en opvoeden van de kinderen. En dat hen vaak zo aangeleerd van generatie tot generatie.

“Er was een jongen die weigerde te luisteren tijdens mijn training. Hij vertelde me dat hij tot een stam behoort die gelooft dat mannen nooit bevelen van vrouwen zouden moeten opvolgen,” klinkt het. Het duurde dan ook maanden voordat hij haar eindelijk als coach accepteerde. “Vandaag is hij een prima speler.”

“In het begin noemden de mensen op straat ons ‘de kinderen van Salma’”, zegt Majid Ahmed, een jonge spits én superfan van Barcelona’s ster Lionel Messi. “Op school hebben we vrouwelijke leraren, dus wat is het probleem om een ​​vrouwelijke coach te hebben?”

“Ze was anders”

Afkomstig uit een traditioneel gezin, was het een uitdaging voor Majidi om zichzelf te bewijzen aan haar familieleden. Ook haar vader bevestigt dat. Mohamed al-Majidi: “Op een dag zag haar oom, die haar al langer bekritiseerde, de menigten schreeuwen. Ze juichden haar toe: ‘Salma! Salma!’ Deze zelfde familieleden bidden nu tot Allah om haar te steunen.”

Ook haar moeder wist al vroeg dat haar dochter anders was: “Ze gaf er altijd de voorkeur aan een broek te dragen ... En zelfs als ze de straat overstak, keek ze naar de jongens die aan het voetballen waren!”