Liverpool speelt centrale verdediger kwijt tot einde van seizoen

Liverpool kan dit seizoen geen beroep meer doen op centrale verdediger Joel Matip. Hij heeft een heupblessure en moet vermoedelijk onder het mes, zo laten de Reds dinsdag weten op de teamwebsite.

De in Duitsland geboren Kameroener speelde zaterdag de volledige wedstrijd tegen Crystal Palace (1-2 winst) maar klaagde achteraf over heuppijn. Uit onderzoek bleek dat een operatie waarschijnlijk nodig zal zijn om het probleem te verhelpen.

Jürgen Klopp kan de 26-jarige Matip, een vaste waarde in zijn team, dus niet opstellen in de dubbele confrontatie tegen Manchester City in de Champions League (4 en 10 april). Hij is er evenmin bij in de resterende zes competitiematchen in de Premier League. Liverpool staat voorlopig derde.