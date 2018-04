Facebook- en Applebazen vechten rel uit

Facebook-CEO Mark Zuckerberg laat de felle kritiek die Apple-CEO Tim Cook uitte over het businessmodel van zijn sociale mediaplatform, niet zomaar aan zich voorbij gaan. Die laatste krijgt nu op zijn beurt een veeg uit de pan: “het zijn extreem gladde en onoprechte opmerkingen”.

Apple topman Tim Cook suggereerde in een interview dat Facebook bezig is met winstbejag en daarvoor de gegevens van zijn gebruikers verkoopt aan adverteerders. Facebook-CEO Zuckerberg reageert nu op zijn beurt op die kritiek en is zelf ook niet mals voor zijn concurrent.

“Gladde reactie”

Zuckerberg noemt de opmerkingen van Cook “extreem glad en totaal niet strokend met de werkelijkheid”. Dat zei hij aan nieuwswebsite Vox. De reactie van Zuckerberg komt nadat er enkele fragmenten openbaar werden gemaakt van een interview met Tim Cook. De Apple-CEO prees het eigen businessmodel van de grondig doorgelichte Apple-producten en noemde het superieur aan dat van Facebook. Hij vond dat Zuckerberg geblunderd had waardoor zijn bedrijf nu aan de schandpaal wordt genageld.

Maar daar liet Zuckerberg het dus niet bij. “De realiteit hier is dat als je een service wilt bouwen die iedereen in de wereld met elkaar verbindt, er veel mensen zijn die het zich niet kunnen veroorloven om te betalen”, klonk het bij de Facebook-topman. “En daarom is het, net als bij veel andere media, noodzakelijk om een door advertenties ondersteund model te gebruiken. Het is het enige rationele model dat deze service kan ondersteunen om mensen te bereiken.”

“Niet enkel voor rijke mensen”

Zuckerberg vermeldde ook nog het contrast tussen de gratis service van zijn bedrijf en de lijn van dure producten van Apple. “Als je een dienst wilt bouwen die niet alleen rijke mensen dient, dan moet je iets hebben dat mensen kunnen betalen. We zitten bij Facebook in het kamp van de bedrijven die hard werken om minder in rekening te brengen en een gratis service proberen bieden die iedereen kan gebruiken.”

De discussie tussen de twee CEO’s begon nadat na extern onderzoek bleek dat ongeveer 50 miljoen persoonlijke gegevens van Facebook-gebruikers werden doorverkocht aan het (politieke) adviesbureau Cambridge Analytica, dat onder meer werk leverde voor de presidentiële campagne van Donald Trump. Sindsdien heeft de sociale mediagigant te maken gehad met een stortvloed aan kritiek van zowel politici en technologie specialisten zoals Cook, als de dagelijkse Facebookgebruiker.

“Ik denk dat we ons uit dit gat kunnen graven, maar dat zal wel een paar jaar duren. Ik zou graag willen dat we deze zaken in drie of zes maanden kunnen oplossen, maar ik denk dat de realiteit is dat dit gewoon langere tijd nodig heeft”, reageerde Zuckerberg zelf op het schandaal. Bij Facebook zijn er zo’n 14.000 mensen bezig met de beveiliging, verzekerde hij nog. Zuckerberg wees er verder op dat dit jaar een belangrijk jaar wordt, met verkiezingen in onder meer de VS, India, Brazilië en Mexico in het verschiet.