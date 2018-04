Albanees ontsnapt uit Antwerps politiegebouw, wordt geklist in Servië en staat nu terecht voor inbraken

Brugge - Vier Albanezen hebben zich dinsdag voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor vier inbraken in Knokke-Heist. Emanuele J. (26) ontsnapte begin augustus uit een Antwerps politiegebouw, maar werd uiteindelijk in Servië ingerekend. Het OM vorderde effectieve celstraffen.

Op 7 augustus 2017 drongen twee mannen de slaapkamer binnen van een villa in Knokke-Heist. De verdachten gingen aan de haal met ringen, oorbellen, een armband, een halsketting en een machete. De gestolen juwelen waren in totaal enkele duizenden euro’s waard. De politie stelde vast dat diezelfde inbrekers enkele dagen eerder al gefilmd waren bij een poging tot inbraak. Verder onderzoek wees uit dat hun wagen ook op 2 en 5 augustus in Knokke was. Ook toen werden twee gelijkaardige inbraken gepleegd.

Dankzij de nummerplaatgegevens werden de verdachten in de Antwerpse diamantbuurt gearresteerd. Juljan H. (27), die slechts voor één feit in aanmerking komt, zit sindsdien in voorhechtenis. Emanuele J. daarentegen wist te ontsnappen uit het politiegebouw aan de Noorderlaan in Antwerpen. De Albanees was een hele tijd spoorloos, maar werd uiteindelijk in Servië opnieuw ingerekend.

De verdediging merkte op dat van een georganiseerde bende geen sprake is. “Hij liep tegen de lamp door met zijn auto de Servische grens over te steken, dat zou een professional niet overkomen”, aldus meester Yen Buytaert. De advocaat van J. vroeg net als de verdediging van de andere beklaagden om een milde bestraffing met uitstel.

De rechter doet op 8 mei uitspraak.