WK-organisatie verkocht in totaal al 1,7 miljoen tickets: België niet in top tien

In de derde verkoopfase van tickets voor het WK voetbal in Rusland werden 394.433 kaartjes aan de man gebracht. Dat heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) dinsdag bekendgemaakt. De fase liep van 13 maart tot 3 april.

Na de eerste twee verkoopfases stond de teller op 1.303.616. In totaal zijn er nu dus al bijna 1,7 miljoen (1.698.049) tickets over de toonbank gegaan. De meeste aanvragen kwamen uit gastland Rusland. Ook elders in de wereld - vooral in de Verenigde Staten, Argentinië, Colombia en Mexico - is er veel interesse. België staat niet in de top tien.

Op 18 april begint de vierde en laatste verkoopfase. Het WK start later dit jaar op 14 juni en eindigt op 15 juli.