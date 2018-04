Luchtverkeer in heel Europa ondervindt hinder door panne bij internationale luchtverkeersleiding

Door een technische panne bij de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol worden er momenteel beperkingen opgelegd voor het luchtverkeer in Europa. Het probleem is volgens Eurocontrol gevonden, maar “het zal tot laat op de avond duren eer het systeem hersteld is. Ongeveer de helft van alle Europese vluchtten zou vertraging kunnen oplopen”, klinkt het. Zo wordt het aantal vertrekkende vluchten op Brussels Airport beperkt tot tien uur vanavond.

Volgens Eurocontrol was er een probleem met het zogeheten Enhanced Tactical Flow Management System. Daardoor ondervindt ook het systeem voor de vluchtschema’s hinder. Noodmaatregelen zijn in gang gezet, maar daardoor wordt de vluchtcapaciteit in heel Europa met 10 procent gereduceerd, klinkt het in een statement. De organisatie benadrukt dat de panne geen invloed heeft op de veiligheid van de vluchten.

Een woordvoerder van de Belgische luchtverkeersleider Belgocontrol bevestigt dat er beperkingen werden opgelegd. “Er mag een maximaal aantal vliegtuigen opstijgen per uur”, zegt hij. De maatregel geldt voor de luchthaven van Zaventem, maar ook voor de regionale luchthavens in ons land.

“Momenteel mogen op Zaventem, tien vluchten per uur opstijgen en/of landen, het is op dit moment nog rustig, maar als we straks naar de drukkere uren gaan, kunnen bepaalde vluchten uitgesteld worden”, aldus Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgocontrol.

Due to the @Eurocontrol system failure departures are now limited to 10/hour at #brusselsairport. We're now assessing the impact for the next few hours and we'll keep you up-to-date. https://t.co/ENMaLwktqg — Brussels Airport (@BrusselsAirport) April 3, 2018

Tien vluchten per uur is weinig voor een internationale luchthaven. “De luchthaven van Zaventem heeft een maximumcapaciteit van 74 vluchten per uur”, aldus nog Dehaene.

De luchthaven raadt reizigers aan de vluchtinformatie te checken op de website van de luchthaven of via de app. Mocht er een probleem zijn, is het aangewezen contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

There has been a failure of the Enhanced Tactical Flow Management System. Contingency procedures are being put in place which will have the effect of reducing the capacity of the European network by approximately 10%. Further information will be provided as soon as possible. — EUROCONTROL (@eurocontrol) 3 april 2018

“Brussels Airlines ondervindt momenteel geen hinder”, vertelt woordvoerster Kim Daenen, “we hebben nog geen vertragingen en geen annulaties. We weten echter niet wat de komende uren gaan brengen gezien de piekuren nog moeten komen.”

Probleem gevonden

Kort na 16.00 uur meldde Eurocontrol dat het probleem gevonden is. Het zal echter nog tot laat in de avond duren voor het systeem hersteld zal zijn, aldus de luchtverkeersleider. Er waren dinsdag 29.500 vluchten gepland op het Europese netwerk. “Ongeveer de helft zou vertraging kunnen oplopen door de panne van het systeem”, zegt Eurocontrol.