Ex-generaal: “We staan aan vooravond van wat laatste oorlog in geschiedenis van mensheid kan zijn”

We zijn op weg naar een oorlog die wel eens de laatste in de geschiedenis van de mensheid zou kunnen zijn. Niet onze woorden, wel die van de Russische ex-generaal Evgeny Buzhinskiy. “De VS en de Europa duwen Rusland in een hoekje, en dat is erg gevaarlijk”, zei hij op BBC Radio 4.

De vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal en diens dochter Yulia, op zondag 4 maart in het Britse Salisbury, heeft de wereld in een diplomatenoorlog gestort. De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd en daarop hebben bijna dertig landen aangekondigd dat ze samengeteld meer dan 140 Russische diplomaten het land uitzetten.

Niet naar de zin van Rusland, dat de bal terugkaatst en de schuld in de schoenen van de Britse inlichtingendiensten schuift. “Ze hebben de hele affaire in elkaar gestoken omdat ze een stok zochten om Rusland mee te slaan”, zei de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Alexander Jakovenko, erover.

Koude Oorlog

Foto: AFP

De Britse radiozender BBC Radio 4 had dinsdag een interview met Evgeny Buzhinskiy, een gepensioneerde Rus die 41 jaar gediend had in het leger, onder meer als generaal. De man schuwde de sterke termen niet en waarschuwde voor een oorlog die erger zal zijn dan de Koude Oorlog. “Het wordt een echte oorlog”, zei hij. “Erger dan de Koude Oorlog is een échte oorlog. Het zal de laatste oorlog worden in de geschiedenis van de mensheid.”

Volgens Buzhinskiy is niet de vergiftiging van Skripal en zijn dochter de aanleiding voor een oorlog, maar wel de druk die gezet wordt in de nasleep ervan. “De Verenigde Staten zegt dat de druk op Rusland zal blijven. Wat schieten ze daarmee op? Een verandering van het beleid alleszins niet, in Rusland zal niet veranderen. Het is zinloos.”

“Jullie weten niet hoe Russen zijn”, aldus de in 2009 gestopte generaal. “Hoe meer druk er is, hoe meer de samenleving steun zoekt bij de president. Jullie wijzen diplomaten uit, wij doen dat, jullie doen het opnieuw, en wat dan? Het is een breuk in de diplomatische relaties. Je duwt Rusland in een hoek, en dat is erg gevaarlijk.”