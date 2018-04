Deze opmerkelijke cijfers stomen u helemaal klaar voor de kwartfinales in de Champions League

Dinsdagavond staan de eerste twee kwartfinales in de Champions League op het programma. Juventus treft in Turijn Real Madrid, terwijl Bayern München het in Spanje opneemt tegen FC Sevilla. Hoog tijd om enkele statistieken op een rij te zetten.

Sevilla Sevilla FC Bayern München FC Bayern München Sevilla heeft voor eigen publiek nog nooit verloren van een Duitse tegenstander op het Europese toneel. Drie op vijf keer stootten ze door in de knock-outfase tegen een Duitse club.

1. Slechts één keer bereikten drie Spaanse clubs de halve finales van de Champions League. Dat waren Real Madrid, Barcelona en Valencia in 2000. Er werd geen Spaanse clash geloot in de kwartfinales waardoor een tweede Spaanse zondvloed bij de laatste vier tot de mogelijkheden behoort.

2. Juventus begon deze campagne met een 3-0 nederlaag tegen Barcelona. Slechts twee teams die begonnen met een verliespartij bereikten ooit de finale: Milan (1989) en Bayern (1999).

3. Juventus en Real speelden nog maar drie keer gelijk in de Champions League. Real won negen van hun twintig ontmoetingen tot nu toe, de Oude Dame acht.

4. De acht teams in de kwartfinales zijn allemaal afkomstig uit een van de vier grootste Europese competities: Spanje (3), Engeland (2), Italië (2) en Duitsland (1). Het is toch al vier jaar geleden dat slechts vier competities vertegenwoordigd zijn in deze fase van het toernooi.

Juventus Juventus Real Madrid Real Madrid Cristiano Ronaldo heeft in elk van zijn vorige vijf confrontaties met Juventus minstens één doelpunt gemaakt. In totaal scoorde hij al zeven keer tegen Gianluigi Buffon.

7. Juventus verloor al zeven thuiswedstrijden niet van Real Madrid en scoorde minstens twee doelpunten in elk van die ontmoetingen.

8. Sevilla-spits Wissam Ben-Yedder scoorde dit seizoen al acht keer in de Champions League. Nu al een evenaring van het Franse record van David Trezeguet voor Juventus in 2001/02.

Foto: AFP

9. Robert Lewandowski kan gedeeld of alleen negende worden op de topschutterslijst van het kampioenenbal. De Pool zit aan 45 goals, eentje minder dan Filippo Inzaghi.

12. Cristiano Ronaldo heeft in elke wedstrijd tot nu toe gescoord voor Real Madrid en zit deze campagne al aan twaalf goals. Dat is er eentje meer dan alle spelers van Juventus samen.

13. De halve finale van het seizoen 2012/13 is de laatste keer dat Bayern doorstootte door een Spaanse tegenstander te verslaan. De voorbije vier seizoenen gingen ze er telkens tegen een Spaans team uit.

15. In het seizoen 2014/15 speelden Juventus en Real voor het laatst tegen elkaar in de knock-outfase. De Oude Dame trok toen aan het langste eind, net als de drie vorige keren.

16. Het is al van 26 april 2016 geleden dat Real niet kon scoren in de Champions League (0-0 tegen Man City). Sindsdien scoorden Los Blancos 23 wedstrijden na elkaar.

17. Bayern staat al voor de zeventiende keer in de kwartfinales van de Champions League sinds de eerste editie in 1992/93. Een verbetering van hun eigen record.

Foto: Photo News

20. Cristiano Ronaldo heeft al 20 keer gescoorde in de kwartfinales van de Champions League. Dubbel zo veel als Lionel Messi en Raul.

23. Geen enkel team kreeg tot nu toe meer rode kaarten dan Juventus. De Oude Dame zit aan 23 uitsluitingen en de clash met Real leverde tot nu toe al zes keer rood op.

24. Real Madrid - Bayern werd tot nu toe 24 keer gespeeld en is daardoor de enige ontmoeting die tot nu toe meer plaatsvond dan Real - Juventus (20).

27. Bayern kan voor de 27e keer een halve finale van een Europese competitie bereiken. Enkel Barcelona (30) en Real Madrid (33) doen beter op dat vlak.

44. Real Madrid staat voor het 44e seizoen op rij in de kwartfinales van een Europese competitie.

72. Van alle coaches die meerdere Champions League-wedstrijden aan het roer stonden, heeft enkel Luis Enrique (72,7%) een hoger winstpercentage dan Bayern-trainer Jupp Heynckes (72,1%).

76. Real Madrid wil het eerste team sinds Bayern in 1976 worden dat de Europacup 1/Champions League drie jaar op rij kan winnen.

95. Cristiano Ronaldo kan zijn 95e Champions League-wedstrijd winnen, een evenaring van het record van Iker Casillas.

Foto: AFP

98. De clash tussen Juventus en Real is niet enkel een herhaling van de finale van vorig seizoen. Ook in 1998 speelden beide teams tegen elkaar in de finale. Toen won Real met 1-0 dankzij een doelpunt van Predrag Mijatovic. Real-coach Zinédine Zidane speelde toen voor Juve.

100. Zinédine Zidane verloor tot nu toe geen enkele van zijn vijftien wedstrijden in een internationale knock-outfase, goed voor een succesratio van honderd.