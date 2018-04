“Dramatische maand” voor Brussel: recordaantal faillissementen en meeste ontslagen sinds Sabena

De eerste drie maanden van dit jaar waren er meer faillissementen in het Brussels gewest dan in heel Wallonië. Dat blijkt uit cijfers van informatiebureau Graydon. Maart was zelfs de slechtste maand ooit voor Brussel, met 334 uitspraken. En ook inzake jobverlies doet de hoofdstad het slecht, met de meeste ontslagen sinds het faillissement van Sabena, berekende Graydon.

Brussel domineert al een tijdje de faillissementscijfers, maar terwijl het in de andere gewesten de goede kant uitgaat, blijft de toestand in de hoofdstad dramatisch. "Afgelopen trimester kent het Brusselse gewest de zwaarste periode ooit met 860 faillissementsuitspraken. Een stijging met 63,8 procent in vergelijking met vorig jaar", zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon. Volgens hem is het de eerste keer dat er meer ondernemingen over de kop gaan in Brussel dan in Wallonië. De stijging doet zich in alle sectoren voor.

In Vlaanderen daarentegen zet de dalende trend zich door: voor het eerste trimester gaat het om 1.345 uitspraken of een daling met 11 procent. Dat is volgens Graydon het laagste niveau sinds 2008. Ook in het Waalse gewest daalt het aantal faillissementen, met 2,4 procent tot 728 uitspraken tijdens de eerste drie maanden van 2018.

Er gingen in deze periode 5.197 banen verloren als gevolg van een faillissement, 3,7 procent meer dan vorig jaar. "Ook deze stijging is een Brusselse aangelegenheid waar 1.572 jobs verloren gingen: 62 procent meer dan vorig jaar. Voor Brussel is dit het hoogste aantal jobs sedert het faillissement van Sabena (eind 2001, red).", zegt Van den Broele. In Vlaanderen en Wallonië daarentegen ligt het jobverlies op het laagste peil sinds 2008.

Bouwbedrijven domineren de faillissementscijfers in het eerste trimester, met 536 uitspraken en een toename met 10 procent. Het aantal faillissementen binnen de horeca daalt op zijn beurt naar 522 uitspraken (-6 procent). Dat is volgens Graydon het laagste cijfer van de jongste vijf jaar. De transportsector kent met 140 faillissementen (+28 procent) dan weer het zwaarste eerste trimester ooit.