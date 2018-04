170 miljoen jaar oude voetafdrukken van grootste dinosaurus ooit aangetroffen

Meer dan 170 miljoen jaar geleden zwierven er ‘sauropoda’ rond in Schotland. Dat blijkt uit pas gevonden voetafdrukken op het Isle of Skye. De plantenetende dinosaurussen konden tot 60 meter lang worden en waren meer dan waarschijnlijk de grootste landdieren die op de Aarde hebben geleefd.

In totaal werden meer dan 50 voetafdrukken gevonden op de rotsachtige kust van Skye. De grootste ervan behoort tot een sauropode (wat vertaald kan worden als “reptielvoet”) en is meer dan 70 centimeter in diameter. “Eigenlijk verborgen deze afdrukken zich al die jaren voor onze neuzen”, zegt paleontoloog Michael Habib. “Het wijst nog maar eens op de ongelooflijke grootte van sauropoda. Eigenlijk zoeken wij paleontologen zelden naar iets van die omvang.

170 million-year-old dinosaur footprints belonging to sauropods and theropods from the Middle Jurassic period have been discovered on a Scottish island. ?? pic.twitter.com/41zu29SUDj — AJ+ (@ajplus) 3 april 2018

Zwaarder dan blauwe vinvis

Er waren verschillende soorten sauropoda: de grootste ervan kon tot 60 meter lang worden, hadden een heuphoogte tot 8 meter en konden tot ruim 100 ton wegen. Daarmee waren ze wellicht de grootste landdieren die ooit op de Aarde geleefd hebben en waren ze zelfs zwaarder dan de blauwe vinvis, op dit moment het zwaarste dier ter wereld.

Naast afdrukken van de sauropoda werden er ook sporen gevonden van theropoda, tweevoetige vleesetende dinosaurussen. De theropode was vermoedelijk een voorouder van de Tyrannosaurus Rex.

De gevonden voetsporen dateren van 164 tot 174 miljoen jaar geleden, een periode die Midden Jura genoemd wordt. “Een heel erg belangrijk tijdperk”, zegt paleontoloog Steve Brusatte. “Het was ongeveer in die periode dat de eerste vogels begonnen rond te vliegen, dat de eerste Tyrannosaurussen evolueerden en dat de eerste kolossale sauropoda opkwamen. En Skye is een van de enige plaatsen ter wereld waar je deze fossielen kan vinden.”