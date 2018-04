Vakbond vraagt Belgisch Ryanair-personeel om staking in Portugal niet te breken

De christelijke vakbond LBC-NVK heeft het Belgische boordpersoneel van Ryanair opgeroepen om de staking van woensdag in Lissabon niet te breken, en heeft laten weten dat die vakbondsleden die het werk wensen neer te leggen, juridisch gedekt zullen worden. Dat zegt secretaris Paul Buekenhout woensdag, nadat dinsdag bekend was geraakt dat het boordpersoneel van Ryanair dreigt met een staking in heel Europa.

De Portugese vakbond SNPVAC verklaarde dinsdag dat er genoeg stappen zijn ondernomen om woensdag een Europese staking van Ryanair-boordpersoneel te organiseren, tegen de werkomstandigheden in het Ierse bedrijf. Het Ryanair-boordpersoneel in Portugal staakte al vorige donderdag en zondag.

In een brief aan het personeel laat LBC weten solidair te zijn met de Portugese collega’s, en dezelfde eisen te stellen: dat alle lokale wetten worden gerespecteerd. LBC vraagt dat de personeelsleden die woensdag stand-by zijn en gevraagd worden in Portugal vluchten te depanneren, om dat niet te doen. De personeelsleden die het werk willen neerleggen wanneer er woensdag een Europese stakingsoproep komt, worden door de vakbond gedekt, benadrukt Buekenout. “We gaan niet zomaar met ons laten sollen”, zegt hij. Hoeveel personeelsleden bereid zullen zijn om het werk neer te leggen, zal woensdagvoormiddag duidelijk worden.

Ondertussen hebben de gesprekken over de erkenning van de vakbondserkenning voor Belgische Ryanair-piloten nog niets opgeleverd. Buekenhout zegt dinsdag nog dat LBC-NVK na de paasvakantie contact zal opnemen met minister van Werk Kris Peeters, die zich volgens de vakbond dringend moet laten gelden. “De minister kan stimuleren dat er een sociaal overleg geïnstalleerd wordt bij Ryanair, en we gaan via het paritair comité de vraag stellen.”