Vertalers en tolken klagen aan dat ze niet beëdigd raken voor rechtbanken

Op dit ogenblik is niemand in België permanent “beëdigd” als vertaler of tolk. Die toestand wordt dinsdag aangeklaagd door de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT).

De invoering van een nationaal register zou de onpartijdigheid en de betrouwbaarheid van beëdigd vertalers en tolken ten goede moeten komen. De wet die dat register opricht is er sinds 1 december 2016, maar de uitvoeringsbesluiten ontbreken nog altijd. De FOD Justitie zocht naar een tussenoplossing: vertalers en tolken die al werkzaam waren voor Justitie vóór 1 december 2016, kunnen zich ten voorlopige titel registreren in het nationaal register.

De BBVT deed navraag over deze tijdelijke oplossing. Volgens het College van de hoven en rechtbanken is de essentie van het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken dat alleen wie definitief is ingeschreven, en dus aan de wettelijke voorwaarden voldoet en beëdigd is door de eerste voorzitter van het hof van beroep, de titel van beëdigd vertaler/tolk mag dragen en is vrijgesteld van de eedaflegging per prestatie.

De BBVT deed ook navraag bij het Directoraat-generaal rechtelijke organisatie en de Dienst nationale registers van de FOD Justitie. De antwoorden leren dat het nationaal register van beëdigd vertalers en tolken, met op dit moment enkel voorlopige inschrijvingen, niet aangeeft of een geregistreerd vertaler of tolk daarnaast ook nog actief is als politieambtenaar of advocaat. Voorts is niemand die ‘ten voorlopige titel’ is opgenomen in het nationaal register, gescreend op moraliteit of betrouwbaarheid.

De FOD Justitie laat dinsdag in een reactie weten dat ze volop werkt aan de modernisering van de samenwerking tussen de tolken en de vertalers die hun diensten verlenen aan de rechterlijke orde. “Een eerste stap was de oprichting van een tijdelijk register en de centrale registratie van de vertalers en tolken. De oprichting van het centraal register en de centrale registratie zijn succesvol verlopen”, luidt het. De FOD wijst erop dat in een overgangsperiode van 5 jaar alle vertalers en tolken gescreend zullen worden door een evaluatiecommissie en na positieve evaluatie worden opgenomen in een definitief register.

Het KB dat de nieuwe deontologische code vastlegt werd volgens de FOD Justitie al gepubliceerd. Het besluit dat de juridische opleiding vastlegt, zal voor het einde van deze maand gepubliceerd worden.

“De kamercommissie Justitie besprak vorige week een wetsaanpassing die het probleem rond de dubbele eedaflegging voor tolken opheft.” En nog: “een interne werkgroep werkt momenteel aan een wetsaanpassing die de overgangsperiode wil verkorten om zo (...) de evaluatie vroeger te laten optreden. In dat licht wordt ook volop werk gemaakt van de oprichting en installatie van de evaluatiecommissie.”