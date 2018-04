Zulte Waregem versterkt zich met Zwitserse verdediger

Zulte Waregem is al volop bezig met de kern voor volgend seizoen. Essevee kondigde dinsdag de inkomende transfer van Marco Bürki aan. De Zwitserse centrale verdediger komt transferverij over van Young Boys Bern, de competitieleider in Zwitserland. De 24-jarige Bürki tekende een overeenkomst voor drie seizoen aan de Gaverbeek.