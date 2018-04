Problemen met productie Tesla Model 3? Dan steekt CEO Elon Musk zelf een tandje bij

Er is weinig dat Elon Musk niet zou doen. De man verkoopt vlammenwerpers en stuurt zijn eigen wagens de ruimte in. Maar het excentrieke boegbeeld van Tesla is ook op een serieuze manier betrokken bij zijn bedrijf. In een Twitterpost schrijft hij dat hij desnoods in de fabriek zal kamperen als de moeilijkheden met de productie blijven duren.

De moeilijkheden draaien allemaal rond het derde model in de line-up van de Amerikaanse autobouwer. De productie van Model 3, de nieuwste elektrische wagen die het merk aanbiedt, loopt allesbehalve vlot. Tesla zou per dag 500 exemplaren van het nieuwe model moeten produceren, maar de bouw van de wagens loopt veel trager dan verwacht.

De ingenieur die voor de productie van de nieuwe wagen verantwoordelijk was, werd recent nog opzijgezet door Musk, die nu zelf wil zorgen dat er voldoende Tesla’s van de band rollen. Het is menens voor de CEO, dat laat hij weten door zijn spreekwoordelijke slaapzak mee te pakken naar de productielijn. “Car buziness is hell...”, voegde hij eraan toe op Twitter.

About a year ago, I asked Doug to manage both engineering & production. He agreed that Tesla needed eng & prod better aligned, so we don’t design cars that are crazy hard to build. Right now, tho, better to divide & conquer, so I’m back to sleeping at factory. Car biz is hell … — Elon Musk (@elonmusk) 2 april 2018

De druk is hoog, de fans van Teslaroepen om meer wagens. Volgens het nieuwsagentschap Bloomberg bestelden al een half miljoen mensen een Model 3 sinds de lancering van de wagen in 2016. De voorschotten van die bestellingen bedragen 1.000 dollar. De plotse beslissing van Musk zelf sust ondertussen de sceptici niet. Zij benadrukken dat de Tesla-CEO al eerder zijn doelstellingen voor de productie niet haalde. Volgens technologiesite theinformation beloofde Musk dat Tesla in de tweede helft van 2017 per week 3.800 Model 3 wagens zou bouwen. Dat streefdoel werd enkele keren aangepast en uiteindelijk produceerde Tesla slechts 2.500 van de wagens dat hele jaar.

De kampeersessies van Musk zijn ook niet nieuw. In 2015 leverde de 46-jarige bedrijfsleider al een gelijkaardige stunt toen de productie van een andere Tesla wagen vertraging opliep en in december vorig jaar zamelden toegewijde fans geld in voor decampagneA Bed For Elon.