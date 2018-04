Bpost krijgt uitbrander omdat het te weinig brieven op tijd aflevert

Brussel - Postregulator BIPT verplicht bpost om 1,2 miljoen euro te investeren in een kwaliteitsverhoging voor de traditionele brievenpost. In 2016 leverde bpost 90,9 procent van de verzonden brieven een dag na verzending bij de bestemmeling. Dat is het slechtste resultaat in minstens tien jaar, zo meldt het BIPT.

De postwetgeving stelt dat 93 procent van de binnenlandse brievenpost besteld moet worden binnen een dag. In 2016 haalde bpost die grens voor het tweede jaar op rij niet. Bovendien maakte ook de Ombudsdienst melding van een opmerkelijke stijging van het aantal klachten over de verwerking van zendingen en de universele dienstverlening.

Het BIPT verwacht dat bpost de verzendingstermijnen weer beter naleeft en legt daarom een correctiemaatregel op in de vorm van een verplichte investering van 1,2 miljoen euro. In april moet bpost een gedetailleerd investeringsproject voorleggen aan de regulator.

In een reactie zegt bpost die correctiemaatregel te zullen respecteren. Maar het bedrijf wijst er tegelijk op dat er ondertussen beterschap is. “In februari haalden we bijna 96 procent”, zegt bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Met dank aan het nieuwe sorteercentrum Brussel X dat in oktober open ging. “Dankzij het nieuwe centrum kunnen brieven en pakjes een volledig gescheiden proces volgen. Vroeger was daar niet genoeg plaats voor.”