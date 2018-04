Nieuwe maatregel om schietpartij op school te voorkomen: doorzichtige rugzakken

De studenten van de Parkland High School, waar schutter Nikolas Cruz midden februari veertien studenten en drie personeelsleden doodschoot, keerden eind februari al terug naar de klaslokalen. Woensdag deden ze dag voor het eerst met doorzichtige rugzakken: die moeten ervoor zorgen dat niemand wapens of gevaarlijke voorwerpen de school binnenbrengt.

De school nam een hele resem aan maatregelen. Metaaldetectoren werden geïnstalleerd en voor de studenten werden identificatietekens verplicht, dat allemaal om de veiligheid op school te verbeteren. De maatregelen werden net na de schietpartij al goedgekeurd, maar traden dinsdag voor het eerst in werking.

De studenten die na de schietpartij actie voerden voor strengere wapenwetten, wijzen vooral de nieuwe, doorzichtige rugzakken af. Terwijl velen zeggen dat ze een veiligere school willen, moet dat doel volgens hen juist bereikt worden door strengere wapenwetten. Bovendien hebben vele studenten twijfels bij de effectiviteit van de doorzichtige rugzakken.

These clear backpacks accomplish absolutely nothing. Not every item placed in the bag is visible and there is no possible way to monitor the contents of over 3000 backpacks. It’s great to know that this is where my community puts its resources.