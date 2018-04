Geen Zlatan op het WK? FIFA-reglement gooit mogelijk roet in het eten

Neemt Zlatan Ibrahimovic met Zweden deel aan het WK in Rusland? Miljoenen Zweden hopen van wel, en ook de rest van de wereld zal de kunstjes van de 36-jarige spits met open armen verwelkomen. Maar mogelijk steekt de FIFA een stokje voor die droom: de spits van LA Galaxy is eigenaar van een gokbedrijf en dat is verboden.

Zlatan Ibrahimovic nam in 2016 al afscheid van de Zweedse nationale ploeg, maar liet de deur op een kier voor een laatste kunstje op het WK deze zomer in Rusland. Of het zover komt, hangt wel niet alleen van de nieuwe spits van LA Galaxy af, maar ook van de FIFA.

Vorige week maakte de Maltese Bethard Group immers bekend dat Zlatan Ibrahimovic mede-eigenaar werd. Bethard Group is een bedrijf met roots in Zweden en is gespecialiseerd in virtuele sporten en online gokken. Dat betekent mogelijk een probleem voor Zlatan, want volgens de ethische regels van de FIFA is het niet toegestaan om gelieerd te zijn aan een gokbedrijf, laat staan er een (mee) te bezitten. De investering in de Bethard Group kan het Zlatan dus onmogelijk maken deel te nemen aan een FIFA-competitie, waaronder ook het WK voetbal.

Het Zweedse Aftonbladet contacteerde de Zweedse voetbalbond al, maar die wilde niet reageren op de inhoud van de zaak. Ook de superspits zelf reageerde nog niet.