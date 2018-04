“Plastic Attack” viseert nu ook Belgische supermarkten

Brussel - Aan de AD Delhaize op de Brusselse Anspachlaan strijkt zaterdag de eerste Plastic Attack neer. Nadat ze hun inkopen hebben gedaan, zullen de activisten hun producten ontdoen van alle overbodige plastic verpakkingen. Ze doen dit om te protesteren tegen overbodige plastic verpakkingen.

“Laat na uw aankoop zo veel mogelijk plastic achter. Je bent volledig in je recht dit te doen. Supermarkten zijn verplicht de verpakkingsmaterialen die je achterlaat, terug te nemen”, aldus de organisatie op Facebook.

Met de actie willen de activisten aandacht en het bewustzijn verhogen over de vele onnodige plastic verpakkingen in de supermarkten.

Koop plastic en laat het achter

“Ons doel is om te protesteren tegen de enorme hoeveelheid plastic verpakkingen die in supermarkten wordt gebruikt. Het lijkt erop dat alles wat je koopt in plastic is gewikkeld tot het punt waarop het belachelijk wordt. Zoals plastic omhulde bananen en groenten”, aldus de organisatie nog.

Intussen staan in België al negen Plastic Attacks gepland waarbij er ook in Gent, Antwerpen, Leuven of Mechelen een aanval wordt gedaan op de plastic verpakking.

Brits fenomeen

Plastic Attack is een fenomeen dat overgewaaid komt vanuit Groot-Brittanië. Eind maart verzamelden 25 activisten er aan een supermarkt in Bristol en verwijderden ze al het overbodige plastic van de producten die ze gekocht hadden. Samen verzamelden ze zo drie volle winkelkarren plastic verpakkingen. Die verpakkingen laten ze dan achter in de winkel die overigens verplicht is die terug te nemen.

(lees verder onder de video)