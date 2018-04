Spotify maakt beursdebuut en is plotsklaps 25 miljard euro waard

Brussel - De Zweedse streamingdienst Spotify heeft zijn beursdebuut in New York gemaakt aan 165,90 dollar per aandeel. Dat maakt dat het bedrijf door investeerders gewaardeerd wordt op ongeveer 30 miljard dollar, zo’n 25 miljard euro.

‘Straf”, ‘ongezien’ en ‘dé beursgang van het jaar, nu al’ lijkt de teneur bij analisten want de Zweedse streaming-gigant heeft alle verwachtingen overtroffen. Met 165.9 dollar per aandeel gaat Spotify ruim 25 procent over de referentieprijs van 132 dollar. Dit alles is bijzonder gezien aandelen in techbedrijf het momenteel niet goed doen.

De beursgang van Spotify verloopt atypisch. Traditioneel wordt voor de start van de handel een aantal aandelen verkocht aan een reeks bekende grote investeerders. Bij Spotify werd de prijs van het aandeel bepaald door vraag en aanbod. Enkel de bestaande aandeelhouders konden hun aandelen verkopen. Het bedrijf haalt dus geen extra kapitaal op.

LEES MEER (+). 159 miljoen fans, maar nog geen dag winst gemaakt: Spotify gaat naar de beurs

In één klap is Spotify dus 29,5 miljard dollar waard en na Volvo (37,5 miljard dollar) met het tweede grootste bedrijf van Zweden. De streamingdienst laat ook Twitter (21,5 miljard dollar) en Snap Inc. (18,7 dollar) ver achter zich.