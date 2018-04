Vermist meisje (14) teruggevonden op zolder: “Week overleefd op water en koekjes”

Torhout - F. L., het veertienjarige Torhoutse meisje dat al sinds vorige week dinsdag vermist was, is in de nacht van maandag op dinsdag veilig en wel teruggevonden in een woning in de Lekestraat in Koekelare. Het meisje bleek er samen met haar zestienjarige vriendje T. een week op de zolder te hebben gewoond.

Het koppel werd gevonden na een intense zoektocht, die door de moeder van F. georganiseerd werd. Mama S.V. had de voorbije dagen ook enkele emotionele oproepen geplaatst op Facebook en die werden massaal gedeeld. S. was maandagnacht getuige van de inval in de woning. “Wij moesten op afstand blijven maar toen ik F. en haar vriend buiten zag komen was de opluchting enorm”, zegt ze. “Volgens de politie hadden ze zich weggestopt onder een bed. Ze hadden een week lang op de zolder geleefd waar ze overleefden op koekjes en water.”

De broer van T. zou het koppeltje al die tijd voorzien hebben van voedsel en sigaretten. T. werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het gerecht. De jongen zou op de dag van de verdwijning wegens drugsfeiten in een jeugdinstelling geplaatst worden. F. werd ondervraagd en is terug bij haar moeder in Torhout. “Ze blijft er vrij apathisch bij”, zucht de moeder. “Maar het is wel duidelijk dat zij uit vrije wil bij haar vriend gebleven is. Ze wilde hem steunen en dat is nog altijd zo. Ik hoop dat die jongen nu deftig geholpen wordt. Maar ik overweeg wel een klacht tegen zijn moeder. Zij moet immers geweten hebben dat haar zoon en mijn dochter al die tijd op de zolder leefden. En dat terwijl wij doodsangsten uitstonden.”