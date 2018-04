VN-blauwhelm gedood in Centraal-Afrikaanse Republiek

Bij een aanval tegen een VN-basis in de Centraal-Afrikaanse Republiek is dinsdag een blauwhelm om het leven gekomen. Elf andere VN-militairen raakten gewond. Dat is vernomen van een woordvoerder van de Verenigde Naties.

Anti-balakamilities namen een tijdelijke basis van de blauwhelmen onder vuur in Tagbara, in de buurt van de zuidelijke stad Bambari. Het vuurgevecht duurde verschillende uren. De vredessoldaten ontdekten nadien ook de lijken van 21 burgers, maar het is niet duidelijk of zij het leven lieten tijdens het vuurgevecht.

In de Centraal-Afrikaanse Republiek nemen de overwegend christelijke anti-balaka het al sinds 2013 op tegen facties van de ex-Séléka, die vooral bestaan uit leden van de moslimminderheid. Zo’n 4,5 miljoen inwoners werden meegesleurd in de spiraal van geweld.