‘Haantje’ De Bruyne daagt Salah uit in “Speler van het Jaar”: “Mijn spel is meer compleet”

Kevin De Bruyne staat voor drie finales in zeven dagen met Manchester City. Zaterdag kan hij kampioen worden in eigen huis tegen Manchester United, woensdag en volgende dinsdag strijdt hij met FC Liverpool om een plaats in de halve finales van de Champions League. Dat tweeluik wordt een rechtstreeks duel met Mohamed Salah, zijn concurrent om “Speler van het Jaar” in Engeland. “Ik denk dat ik die trofee verdien”, opent “KDB” het debat.

Eind april wordt traditioneel de “Speler van het Jaar” verkozen in Engeland. De PFA, de Engelse spelersvakbond, gaat op zoek naar een opvolger van Ngolo Kanté (Chelsea), vorig seizoen verrassend verkozen boven topfavoriet Eden Hazard. Dit seizoen leek Kevin De Bruyne door het wonderseizoen van Manchester City de gedoodverfde winnaar. Maar door de doelpuntenregen van Mohamed Salah – 29 goals in 31 Premier League-wedstrijden voor Liverpool – is er plots een concurrent opgestaan.

“Salah verdient voor honderd procent de trofee”, zegt zijn manager Jürgen Klopp. “Maar de prestaties van Kevin De Bruyne waren natuurlijk ook niet slecht. Eerlijk gezegd ben ik blij dat ik de keuze niet moet maken.”

Spelers stemmen

Het zijn de spelers die stemmen voor de “PFA Player of the Year”. Ook de journalisten en de Premier League zelf reiken een prijs uit, maar die staat lager in aanzien. Tot dusver kon één Belg de PFA winnen, Eden Hazard in 2015.

“Ik denk dat ik de prijs verdien”, zegt een zelfbewuste De Bruyne. “Ik ben heel constant geweest in mijn prestaties en ik denk dat de prijs mooi zou zijn voor mijn team en mezelf. Ik ben heel tevreden over wat ik heb gepresteerd. Aan het begin van het seizoen had ik het nooit verwacht.”

Salah

De stemmen voor de PFA zijn al uitgebracht. Zelf stemde De Bruyne op zijn ploegmaat David Silva.

“Voor mij is David Silva de beste. Hij kan op elk moment het verschil maken. Maar wat Salah deed is ongelofelijk. Niemand had verwacht dat hij zoveel zou scoren. Je kan me niet vergelijken met hem. Ik speel in een andere rol. Ik ben een centrale middenvelder dus ik moet veel meer doen dan alleen maar scoren. Mijn spel is meer compleet.”

In Engeland worden De Bruynes woorden geïnterpreteerd als haantjesgedrag. Door een vijfsterrenprestatie woensdagavond in Anfield kan hij zijn woorden kracht bijzetten.