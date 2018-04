Nog veel vraagtekens na tweede dodelijke val uit appartement

Schaarbeek / Brussel - Er blijven nog steeds heel wat vragen onbeantwoord nadat een driejarig meisje is gestorven na een val van het balkon van een appartement. Het is de tweede dodelijke val in een jaar tijd.

De bewoners van de Residentie Noord in de Vooruitgangstraat blijven met heel wat vragen zitten na de valpartij van zondagavond, waarbij een driejarig meisje om het leven kwam. Het meisje viel van de zesde verdieping naar beneden en overleefde de val niet.

Het Brusselse parket laat weten dat er een autopsie werd uitgevoerd, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Voor de speurders is het alvast een uitgemaakte zaak dat het om een spijtig ongeval gaat. Maar wat er precies gebeurde, kan nog niet worden verteld.

Bij de andere bewoners van het appartementsgebouw heerst grote verslagenheid om wat er gebeurde. Het deed hen meteen terugdenken aan een eerste dodelijke val in januari van vorig jaar. Toen viel een achtjarige jongen van de veertiende verdieping naar beneden.

Geen constructiefout

Toch is er volgens het parket geen aanleiding om te denken dat er een constructiefout zou zijn aan de hoogte van de schutting op het balkon.

Voorbije zondagavond werd ook een groot gat vastgesteld in het plexiglas van het balkon. Dat zou volgens de eerste vaststellingen echter niet de oorzaak van de dodelijke val zijn.

“We wonen hier al enkele jaren en waren zondagavond thuis op het moment van het ongeluk”, getuigt een van de buren. “Het is verschrikkelijk wat hier gebeurde. Vooral als je weet dat er vorig jaar al een jongetje om het leven kwam na een val van het balkon. Ik heb zelf ook een zoontje en let altijd goed op wanneer hij het balkon betreedt. In principe is het veilig, maar ik hou toch graag een extra oogje in het zeil. Vooral omdat de voorkant van plexiglas is. Dat is niet meteen het sterkste materiaal.”

Of de eigenaar van het gebouw, Immobiliënkantoor Laurent Hoessen bvba, plannen heeft om de veiligheid van de balkons opnieuw onder de loep te nemen, is niet geweten. Bij het immobiliënkantoor kon gisteren niemand worden gecontacteerd.