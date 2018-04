350 euro boete voor cafébaas als klant tijdens Gentse Feesten met bekertje naar buiten stapt

Gent - Caféuitbaters zullen deze Gentse Feesten extra goed moeten opletten: als klanten op straat worden ‘betrapt’ met een plastic bekertje uit een café, kan de uitbater een boete van 350 euro krijgen. De zware middelen worden ingezet om de afvalberg van de Feesten te verkleinen. Feestvierders zelf kunnen ook een boete krijgen, maar alleen als ze met glas rondlopen.

Drie Irish Coffees en twee pinten op de Vlasmarkt? Proost! Nadien wel de bekers terugbrengen voor het statiegeld. Dat wordt de komende zomer de algemene regel tijdens de Gentse Feesten, tenminste als de cafébaas geen boete van 350 euro aan zijn been wil. De Stad wil daarmee een einde maken aan de tapijten van lege bekertjes die achterblijven na een nacht feesten.

Zo’n verbod op wegwerpbekertjes wordt al jaren aangekondigd. Maar dat de Stad als stok achter de deur daarvoor voor de zaakvoerders GAS-boetes tot 350 euro invoert, is nieuw. Het staat in het politiereglement voor de Feesten dat deze maand voorligt op de gemeenteraad.

360 ton afval

Een café of een pop-up mag zelf beslissen of binnen in de zaak of op het terras wordt gedronken uit bekers of glazen. Maar op straat beslist de Stad. Om de afvalbergen van de Feesten te verkleinen – vorig jaar werd 360 ton afval opgehaald – zijn wegwerpbekers vanaf dit jaar algemeen verboden.

Een klant die met een plastic bekertje uit een café stapt, kan geen boete krijgen. De baas van het café daarentegen wel. “Een verantwoordelijke zal erop moeten toezien dat de wegwerpbekers niet worden meegenomen naar buiten”, staat in het reglement.

Om te tonen dat het menens is, haalt de Stad meteen de zware middelen boven. Een zaakvoerder kan een GAS-boete tot 350 euro krijgen, het maximale bedrag dat een gemeente kan opleggen in het kader van de GAS-wet. Gaat het om een kleine of eerste overtreding, dan kan de GAS-ambtenaar die de boete bepaalt, ook een lager bedrag opleggen.

De meeste grote pleinen op de Feesten stapten vorig jaar al over op herbruikbare en afwasbare bekers. Dit jaar zullen ook de laatste pleinen, waaronder de Vlasmarkt en Sint-Jacobs, volledig moeten overstappen.

Glas

Ook glas blijft tijdens de Feesten uit den boze op straat. De boete daarvoor wordt opgetrokken van 250 naar 350 euro voor uitbaters en 250 euro voor feestvierders. Opgelet dus: op een terras mag je een glas bier drinken, maar als je met dat glas in de hand de straat op stapt, kun je wél een boete krijgen.

Zo is het 'bekertjesverbod' omschreven in het nieuwe reglement voor de Gentse Feesten van 2018: