Goal Ronaldo doet recordmeter alweer rood uitslaan

Onstopbaar is hij, Cristiano Ronaldo. Na een relatief moeizame start van de competitie scoort hij weer aan de lopende band. Dat mocht ook Juventus ondervinden, dat na minder dan drie minuten al tegen een treffer van de Portugese superster van Real Madrid aanliep. Een doelpunt dat weer goed was voor enkele records.

Het doelpunt van Ronaldo tegen Juventus betekende immers dat hij de eerste spelers is die in de negen eerste wedstrijden van een Champions League-campagne scoort. Om het nog mooier te maken: de Portugees trof ook in de finale vorig seizoen raak. Dat betekent dat hij in tien opeenvolgende CL-wedstrijden de netten vond - een verbetering van het record van Ruud Van Nistelrooij uit 2002-2003.

Goed voor twee records dus, en daar kwam er nog een persoonlijk bij: zijn roos tegen Juve was zijn snelste in de Champions League ooit. Zijn vorige record stond op een goal in de vierde minuut, op 23 oktober 2013 tegen...datzelfde Juventus. De Oude Dame ligt Ronaldo immers: ze slikte al acht doelpunten van CR7. Dat is voor één keer geen record, want zoals de Portugees zelf als Lionel Messi maakten negen CL-doelpunten tegen dezelfde tegenstander: de eerste tegen Bayern, de tweede tegen Arsenal. In totaal zit Ronaldo al aan 37 treffers voor Real dit seizoen, waarvan 13 in de Champions League. Een competitie waarin hij al 118 potten maakte, ook een unicum. Het nummer twee, Lionel Messi, zit ‘maar’ aan honderd.

Tot slot: voor Gianluigi Buffon was goal van Ronaldo dubbel balen. Hij kon zijn vijftigste clean sheet op het kampioenenbal halen, maar dat lukte dus niet.