Traditionele stierenloop kent schokkende afloop: man overleeft aanval niet

De stierenlopen in Spanje, een traditie die al jarenlang standhoudt in het land, hebben dit jaar een eerste dode op hun geweten. Afgelopen zondag kwam een man van ongeveer vijftig jaar om het leven in Arcos de la Frontera na een aanval van een van de stieren. Het dier was net snel genoeg om hem met zijn hoorns te raken en bracht daarbij fatale verwondingen toe.

Er werden ook amateurbeelden gemaakt van de schokkende gebeurtenis. De man, gekleed in het geel, had het lef om de stier flink uit te dagen en naar hem toe te lokken. Toen het dier dan ook daadwerkelijk besloot om een aanval in te zetten, raakte hij in paniek. Zijn kortstondige twijfel voordat hij vluchtte werd hem uiteindelijk fataal. De verschillende aanvallen van de stier zorgden ervoor dat hij zowel in de borst als zijn dij zwaar werd geraakt.

De ooggetuigen waren duidelijk aangeslagen door het incident. Het slachtoffer, wiens naam voorlopig niet bekend is, werd onmiddellijk in veiligheid gebracht. De verzorging van de hulpdiensten kwam te laat: bij aankomst in het ziekenhuis was hij overleden. Vooral de aanval waarbij een van de hoorns zijn long doorboorde, deed zijn kans op overleven enorm slinken.

Burgemeester Isidoro Gambín heeft via Twitter al zijn medeleven betuigd aan de familie van het dodelijke slachtoffer. “We betreuren ten zeerste de dood van de man, naar aanleiding van de ernstige verwondingen die hij opliep”, valt er onder meer te lezen. “Rust in vrede.” In een reactie onder de tweet valt nog te lezen dat ook een tweede persoon gewond raakte door dezelfde stier. Hij bleef weliswaar buiten levensgevaar.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del arcense B.L.B., por las graves heridas sufridas tras la cogida del primer toro. El Alcalde lo quiere hacer saber públicamente, así como el apoyo y colaboración a sus familiares y allegados. D.E.P.#TorodelAleluya2018 — AyuntamientodeArcos (@ArcosCiudad) 1 april 2018

Het evenement in Arcos de la Frontera was een van de vele stierenlopen die in de regio plaatsvond. Al sinds 1784 wordt jaarlijks op Paaszondag een editie georganiseerd om de start van het stierengevechtenseizoen feestelijk in te luiden. Daarbij vallen meestal enkele gewonden, maar dodelijke slachtoffers zijn erg zeldzaam.