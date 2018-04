Nog geen nieuw stadion, maar wel al fanshop

Club-supporters kunnen voortaan ook terecht in de Hypermarkt Carrefour van B-Park. Foto: if

Brugge - Supporters van Club Brugge kunnen voortaan ook terecht in de Hypermarkt Carrefour van Brugge B-Park. Daar opende eind vorige week een fanshop met truitjes gadgets van blauw-zwart. Leuk detail: volgens de laatste plannen zou het terrein rechtover de winkel plaats bieden aan het nieuwe stadion van Club.

Truitjes, sjaals of andere leuke gadgets van Club Brugge kopen, het kan tegenwoordig gewoon in de supermarkt. “We zoeken steeds naar mogelijkheden om onze lokale verankering te versterken door het aanbod met de klant mee te laten evolueren”, zegt woordvoerder van Carrefour Baptiste van Outryve.

Volgens de keten is de shop-in-the-shop van een Belgische voetbalclub in een supermarkt de eerste in zijn soort. “In deze regio leven en werken een heleboel Club-supporters”, gaat van Outryve verder. “Met deze shop hopen we daarom een groot deel van die trouwe fans aan te spreken. Zij vinden de officiële producten van blauw-zwart zeven dagen op zeven in de Hypermarkt.”

Het assortiment bestaat uit 158 artikelen, waaronder het unieke play-offshirt. Ook de volledige Macron-collectie aangevuld met sjaals, ballen en allerlei accessoires zijn er te koop. “Met de ontknoping van de play-offs zal Club de komende maanden heel vaak in de media zijn”, zegt CEO van Club Brugge Vincent Mannaert. “Dit is het perfecte moment om een extra fanshop te openen.”

Om de winkel feestelijk in te wijden, wordt een meet en greet met de Club-mascotte georganiseerd op zondag 22 april van 10 tot 12 uur. Op woensdag 11 april zakken ook verschillende spelers af naar het B-park voor een signeersessie.