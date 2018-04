Wat is er aan de hand in Londen? 37 moorden in twee maanden en nu zelfs dodelijker dan New York

In de straten van Londen gebeuren voor het eerst in de geschiedenis meer moorden per 100.000 inwoners dan in New York. In totaal opende de Londense politie dit jaar al 47 moordonderzoeken, van wie de meeste slachtoffers erg jong zijn. Het voorlopig laatste slachtoffer in de rij is Tanesha, een 17-jarig meisje dat maandagavond vanuit een voorbijrijdende auto werd doodgeschoten. Het drugsmilieu, de vele messen die in omloop zijn en de agressiviteit op sociale media, worden met de vinger gewezen.