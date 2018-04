De cijfers die onze politici liever niet zien: zo lang zijn de wachtlijsten in Vlaanderen

De crisis rond de gesloten instelling van Everberg legt pijnlijk bloot hoe lang de wachtlijst in de jeugdzorg is. Helaas is dat maar een van de vele sectoren waar het aanschuiven is voor hulp. En beterschap is niet in zicht. “Er is niet alleen een probleem van het aantal plaatsen, de mensen moeten ook op de juiste plaats terechtkomen.”

Het lijkt een standaardprocedure in de zorgsector. Je krijgt pas hulp als je lang genoeg op de wachtlijst hebt gestaan. En dan spreken we niet over enkele dagen. In een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg ...