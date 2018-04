Schietpartij in hoofdkwartier YouTube: vrouwelijke schutter is dood

Er heeft dinsdag een schietpartij plaatsgevonden in het hoofdkwartier van YouTube in San Bruno (Californië), zo bevestigt de lokale politie. Er vielen minstens vijf gewonden, aldus de politiechef Ed Barberini. “De verdachte, een blanke vrouw, beroofde zichzelf van het leven.” De schietpartij zou kaderen in de relationele sfeer.

Google, de eigenaar van YouTube, heeft al bevestigd dat er een onderzoek loopt naar een “mogelijk schietincident”. “We werken nauw samen met de ordediensten”, luidt het. “We zullen meer informatie vrijgeven zodra die beschikbaar is.”

Beelden van lokale tv-stations tonen hoe medewerkers met hun handen omhoog het gebouw naar buiten lopen en later gefouilleerd worden door de politie. Medewerker Todd Sherman tweette wel dat heel wat mensen in paniek het gebouw ontvlucht zijn.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1 — Todd Sherman (@tdd) 3 april 2018

Een andere medewerker, Vadim Lavrusik, tweette dan weer dat hij samen met enkele collega’s opgesloten zat in een van de kantoren.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 april 2018

Op beelden is te zien dat er meerder politie- en ziekenwagens ter plaatse zijn. Over de ernst van het incident bestaat nog geen duidelijkheid. De politie van San Bruno vraagt op Twitter wel om weg te blijven uit de omgeving van het YouTube-gebouw.

De schutter, een vrouw, is dood, zo bevestigt lokale politiechef Ed Barberini. Haar motief zou in de relationele sfeer kaderen. Haar vriend was een van haar doelwitten, zo luidt het. “Er vielen minstens vijf gewonden”, aldus Barberini nog. Sommige bronnen spreken over minstens 37 gewonden.

Er werken ruim 1.700 mensen in het hoofdkwartier van YouTube in San Bruno. De campus bevindt zich ongeveer 20 kilometer ten zuiden van San Francisco-centrum en dichtbij de luchthaven van San Francisco.

Trump reageert op Twitter

De Amerikaanse president Donald Trump heeft intussen gereageerd op de schietpartij in San Bruno. “Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle betrokkenen”, schrijft hij op Twitter. “Bedankt aan de geweldige ordediensten.”

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 april 2018

