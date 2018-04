Gedaan met overlast en getoeter: politie trapt ‘trouwseizoen’ op gang met extra controles

Brussel / Dilbeek / Wemmel / Vilvoorde - De Brusselse politie hield in het paasweekeinde zeven trouwstoeten tegen die bijna allemaal de verkeersregels aan hun laars lapten. Het was het startsein voor extra controles op dergelijke stoeten. Vooral in Laken hebben de bewoners er hun buik van vol.

Pasgetrouwden denken best twee keer na vooraleer ze al toeterend door de straten van Brussel en omgeving trekken. De politie zal voortaan immers elk weekend controleacties uitvoeren op trouwstoeten. De directe aanleiding is een recente wijkvergadering in Laken, waarbij buurtbewoners aangaven dat ze hun buik vol hadden van de overlast veroorzaakt door trouwstoeten. Het gaat dan vooral om de buurtbewoners van de Sobieskilaan en de omgeving van het park van Laken, het Ossegempark en de omgeving van het kasteel van Stuyvenberg.

Maar de stoeten trekken vaak vanuit Laken richting Wemmel, waar er vaak foto's worden genomen in het park. Het gaat ook geregeld richting Dilbeek, vaak met gevaarlijke situaties tot gevolg.

Het fenomeen van de trouwstoeten steekt vooral de laatste jaren de kop op en wekt bij menig weggebruiker frustraties op. Denk maar aan de stoet die enkele maanden geleden de A12 lam legde.

“Het is inderdaad een serieus probleem”, zegt Olivier Slosse van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “Zulk agressief rijgedrag moet er echt uit. De feestvierders dragen bovendien vaak geen gordel, toeteren er op los en hangen uit het raam.” Naar aanleiding van de klachten van de buurtbewoners zullen er de komende maanden elk weekend controles plaatsvinden.

“Afgelopen weekend vond de eerste controle van het ‘seizoen’ plaats. We gaan de controles zeker opdrijven, maar we gaan niet beginnen met de agenda's van trouwzalen te bekijken. De controles zullen op basis van twee factoren plaatsvinden. Enerzijds kunnen we trouwstoeten onderscheppen dankzij de camerabeelden op de openbare weg. Anderzijds kennen we de klassieke plekken waar er vaak problemen zijn. Tijdens de weekends zullen we alleszins extra patrouilles inzetten om het fenomeen te bestrijden. Door de proactieve aanpak hopen we dan ook dat het fenomeen afneemt.”

Op de vlucht

De eerste controles vonden zondag (zes stoeten) en maandag (één stoet) al plaats. Daarbij werden tientallen boetes uitgeschreven voor onder andere onaangepaste snelheid. Bij één stoet sloegen de bestuurders bij het zien van de politie allemaal op de vlucht in verschillende richtingen. Vier bestuurders konden op de Houba de Strooperlaan alsnog worden tegengehouden.