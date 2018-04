Een van de 2.313 verloren kunstwerken van de overheid is opgedoken bij een privéverzamelaar. Hij kon Out Some Way van Wout Vercammen ­gewoon op een veiling kopen, hoewel het etiket duidelijk ‘Eigendom Belgische Staat’ vermeldt.

Een stempel. En een flink etiket met daarop duidelijk leesbaar: ‘Eigendom Belgische Staat’ en ‘Ministerie van Cultuur’. De achterzijde van Out Some Way laat duidelijk zien dat het kunstwerk deel uitmaakt ...